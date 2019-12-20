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20.12.19 08:09
Дело о стрельбе на Лубянке будет расследовать центральный аппарат СК
"По поручению председателя СК Александра Бастрыкина уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ, передано в центральный аппарат ведомства для дальнейшего расследования", - сказала Петренко в четверг "Интерфаксу".
По данным ведомства, в результате происшествия один сотрудник ФСБ погиб, еще пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения различной степени тяжести.
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