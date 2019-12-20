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20.12.19 08:09

Дело о стрельбе на Лубянке будет расследовать центральный аппарат СК

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
20 декабря. Interfax-Russia.ru - Центральный аппарат Следственного комитета принял для расследования уголовное дело о перестрелке у здания ФСБ в Москве, в результате которой погиб сотрудник этого ведомства и еще пять человек получили ранения, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"По поручению председателя СК Александра Бастрыкина уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ, передано в центральный аппарат ведомства для дальнейшего расследования", - сказала Петренко в четверг "Интерфаксу".

По данным ведомства, в результате происшествия один сотрудник ФСБ погиб, еще пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения различной степени тяжести.

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