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20.12.19 08:44

Бюджет Новосибирской области на 2020г принят с дефицитом 3,1% расходов

© РИА Новости. Алексей Сухоруков
20 декабря. ИНТЕРФАКС - Законодательное собрание Новосибирской области в пятницу приняло в третьем (окончательном) чтении законопроект о бюджете Новосибирской области на 2020 год, сообщил корреспондент "Интерфакса", присутствовавший на сессии.

Доходы утверждены в объеме 176,157 млрд рублей, расходы - 181,747 млрд рублей, дефицит - 5,59 млрд рублей, или 3,1% расходов.

Первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков, выступая на сессии, отметил, что в 2020 году существенно по сравнению с 2019 году увеличится размер предусмотренных для Новосибирской области межбюджетных трансфертов - с 30,6 млрд рублей до 38 млрд рублей.

"Это и 981 млн рублей на переоснащение трех больниц, которые оказывают медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями. На (программу - ИФ) "Земский доктор" 123 млн рублей предусмотрены из федерального бюджета, выделено финансирование на приобретение 13 мобильных фельдшерских пунктов. Создание 3,5 тыс. мест в 19 детских садах - в 2020 году более 1 млрд рублей на это направляется. Две школы достраиваются на 1,1 тыс. мест, и так далее", - привел примеры Жуков.

После первого чтения в проект закона было внесено около 200 поправок. По данным пресс-службы правительства Новосибирской области, в итоге расходы бюджета на социально значимые направления в 2020 году увеличатся почти на 4,3 млрд рублей. Эти деньги предполагается направить на обеспечение жителей региона чистой питьевой водой, обеспечение жильем детей-сирот, цифровизацию школ, благоустройство и заработные платы работникам бюджетной сферы. Дополнительные средства будут направлены на строительство спортивных объектов, на поддержку общественных организаций.

Бюджет на 2019 год после серии поправок имеет дефицит 6,5% расходов, или 11,26 млрд рублей. Его доходы равны 162,09 млрд рублей, расходы - 173,35 млрд рублей.

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