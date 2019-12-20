Первые за Уралом уникальные аппараты вентиляции легких появились в Томске

20.12.19 08:49

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

20 декабря. Interfax-Russia.ru - Томская областная клиническая больница (ОКБ) получила два аппарата искусственной вентиляции легких Hamilton G5 в рамках нацпроекта "Здравоохранение", сообщает пресс-служба областного департамента здравоохранения.

Новое оборудование будут использовать врачи отделения реанимации областного сосудистого центра ОКБ, куда попадают тяжелые больные с острым нарушением мозгового кровообращения со всей области.

"Пациенты, которые попадут именно на это оборудование, - у них больше шансов выжить. В идеале, чтобы на все 24 койки реанимации было 24 именно таких аппаратов. У нас пока два", - сказал агентству "Интерфакс-Сибирь" заведующий отделением Юрий Петлин.

По его словам, стоимость двух аппаратов составила 12 млн рублей. В новом оборудовании есть возможность программной искусственной вентиляции, мониторинг функции внешнего дыхания и уникальная система визуализации данных о состоянии пациента.

"Это не просто снижение нагрузки на врача, но и повышение безопасности пациента. Врач может осмотреть пациента и внести коррективы в параметры вентиляции два-три раза в сутки, а аппарат делает это непрерывно на каждый дыхательный цикл", - добавил Петлин.

Он уточнил, что за год лечение в областном сосудистом центре проходят 2,5 тыс. пациентов из Томска и всех районов. Из них 1,5 тыс. больных нуждаются в искусственной вентиляции легких.