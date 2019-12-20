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20.12.19 09:04
Роспотребнадзор: более 1 млн россиян были привиты от кори в 2019 году
"В ходе нынешней прививочной кампании было привито около 1,1 млн человек. В том числе 181,2 тыс. работающих у нас мигрантов", - сказала Попова в интервью, опубликованном в пятницу в "Российской газете".
При этом, по ее словам, за десять месяцев 2019 года в России было зарегистрировано 4,126 тыс. случаев кори.
"Это в 1,8 раза выше, чем в 2018 году. Заболели 2161 ребенок и 1965 взрослых. За те же десять месяцев на территории 38 субъектов РФ импортировано 213 случаев кори из 39 стран", - уточнила глава Роспотребнадзора.
По имеющимся у нее данным, наибольшее число выявленных случаев кори зафиксировано в Москве, Московской области, Дагестане, Астраханской, Ивановской и Рязанской областях, а также в республике Крым.
Попова отметила, что "на фоне существенного роста заболеваемостью корью в разных странах мира показатели в России удерживаются на низких значениях".
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