Роспотребнадзор: более 1 млн россиян были привиты от кори в 2019 году

20.12.19 09:04

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

20 декабря. Interfax-Russia.ru - Порядка 1,1 млн человек прошли вакцинацию от кори в уходящем году, в их числе более 180 тыс. мигрантов, сообщила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), главный санитарный врач РФ Анна Попова.

"В ходе нынешней прививочной кампании было привито около 1,1 млн человек. В том числе 181,2 тыс. работающих у нас мигрантов", - сказала Попова в интервью, опубликованном в пятницу в "Российской газете".

При этом, по ее словам, за десять месяцев 2019 года в России было зарегистрировано 4,126 тыс. случаев кори.

"Это в 1,8 раза выше, чем в 2018 году. Заболели 2161 ребенок и 1965 взрослых. За те же десять месяцев на территории 38 субъектов РФ импортировано 213 случаев кори из 39 стран", - уточнила глава Роспотребнадзора.

По имеющимся у нее данным, наибольшее число выявленных случаев кори зафиксировано в Москве, Московской области, Дагестане, Астраханской, Ивановской и Рязанской областях, а также в республике Крым.

Попова отметила, что "на фоне существенного роста заболеваемостью корью в разных странах мира показатели в России удерживаются на низких значениях".