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20.12.19 09:15
Рекордные 170 тыс. человек были эвакуированы в Москве из-за угроз о "минировании" в четверг
"Вчера полиции и спасателям пришлось поверить не менее тысячи объектов города. Число эвакуированных приблизилось к 170 тыс. человек", - сказал собеседник агентства в пятницу.
По его информации, в Москве 19 декабря массово "минировались" объекты образования, 90% эвакуированных - это ученики и воспитанники школ и детских садов, их преподаватели и воспитатели.
Кроме того, угрозы в четверг получили более 20 медучреждений, 12 судов, несколько аэропортов, а также свыше 250 станций метро.
Предыдущий пик "минирований" в Москве приходился на 10 декабря, когда в Москве было эвакуировано свыше 120 тыс. человек с территории около 400 объектов.
По информации источников "Интерфакса", с 28 ноября общее количество эвакуированных в Москве из-за угроз о якобы заложенных взрывных устройствах превысило 700 тыс. человек.
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