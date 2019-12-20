Рекордные 170 тыс. человек были эвакуированы в Москве из-за угроз о "минировании" в четверг

20.12.19 09:15

© РИА Новости. Максим Блинов

20 декабря. Interfax-Russia.ru - Волна сигналов о якобы заложенных взрывных устройствах в Москве, начавшаяся 28 ноября, установила в минувший четверг рекорд по числу поступивших угроз, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Вчера полиции и спасателям пришлось поверить не менее тысячи объектов города. Число эвакуированных приблизилось к 170 тыс. человек", - сказал собеседник агентства в пятницу.

По его информации, в Москве 19 декабря массово "минировались" объекты образования, 90% эвакуированных - это ученики и воспитанники школ и детских садов, их преподаватели и воспитатели.

Кроме того, угрозы в четверг получили более 20 медучреждений, 12 судов, несколько аэропортов, а также свыше 250 станций метро.

Предыдущий пик "минирований" в Москве приходился на 10 декабря, когда в Москве было эвакуировано свыше 120 тыс. человек с территории около 400 объектов.

По информации источников "Интерфакса", с 28 ноября общее количество эвакуированных в Москве из-за угроз о якобы заложенных взрывных устройствах превысило 700 тыс. человек.