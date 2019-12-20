Обновленная Красная книга издана в Приамурье в электронном виде

20.12.19 09:26

© РИА Новости. Валерий Мельников

20 декабря. Interfax-Russia.ru - Ученые завершили работу над новой редакцией Красной книги Амурской области взамен издания 10-летней давности, сообщает региональное управление по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий.

"Над новой редакцией более 20 ученых разных специальностей работали около двух лет. Специалисты актуализировали списки краснокнижных видов, уточнили данные и внесли необходимые поправки. Предыдущая редакция Красной книги Амурской области была издана в 2009 году", - говорится в сообщении.

Новая Красная книга выпущена в виде электронного сетевого издания. Вся информация находится в открытом доступе на сайте управления по охране животного мира области.

"С одной стороны, это решение дало экономию бюджетных средств, ведь типографская печать большого тиража Красной книги потребовала бы значительных вложений. С другой стороны, электронный вариант издания делает материалы Красной книги доступными для широкой аудитории, а специалистам упрощает процесс корректировки содержания", - приводятся в сообщении слова начальника управления по охране животного мира Сергея Глущенко.

Из списков "краснокнижников" исключены девять видов животных, семь видов растений и один вид грибов. К примеру, специалисты полагают, что исчезновение больше не угрожает хохлатому осоеду.

Дополнительно в списки особо охраняемых видов внесены по три вида животных и грибов, а также пять видов растений.