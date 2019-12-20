Вирус АЧС зафиксирован в четвертом регионе Дальнего Востока - Хабаровском крае

20.12.19 09:29

© РИА Новости. Александр Кондратюк

20 декабря. Interfax-Russia.ru - Случай африканской чумы свиней (АЧС) впервые зафиксирован в Хабаровском крае: вирус обнаружен у дикого кабана на территории Бикинского района на границе с Приморьем и КНР, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Первая проба, которая дала положительный результат, выявлена у дикого кабана, которого застрелили охотоведы. Это произошло неподалеку от села Покровка в лесу", - цитирует пресс-служба начальника управления ветеринарии правительства края Николая Постоева. Он также сообщил, что неподалеку были найдены еще два трупа животных, пораженных этим же заболеванием.

По его словам, на месте обнаружения проведены дезинфицирующие мероприятия, трупы животных ветеринары уничтожили в соответствии с требованиями.

О ситуации проинформированы все необходимые службы, в том числе региональное пограничное управление и Россельхознадзор. Специалисты продолжают мониторинг за передвижением диких кабанов, к этой работе подключены охотоведы.

"Ветеринары под особый контроль взяли места убоя и реализации свинины. Мясо тщательно проверяется и отпускается в продажу только при наличии специальных документов, подтверждающих качество и отсутствие АЧС", - отмечается в сообщении.

На территории края в августе 2019 года был введен режим ЧС из-за угрозы распространения африканской чумы свиней. Тогда очаги заболевания регистрировались в соседних регионах - Амурской области, Приморском крае и Еврейской автономной области.

Крупных свинокомплексов на территории Хабаровского края нет.