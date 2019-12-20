От санкций до личного: Путин более 4 часов отвечал на вопросы
  
Последняя капля: срочник мог расстрелять сослуживцев в Забайкалье из-за дедовщины
   
Дата запуска: первую пилотную партию Aurus выпустят в конце 2020 года
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
20.12.19 09:29

Вирус АЧС зафиксирован в четвертом регионе Дальнего Востока - Хабаровском крае

© РИА Новости. Александр Кондратюк
20 декабря. Interfax-Russia.ru - Случай африканской чумы свиней (АЧС) впервые зафиксирован в Хабаровском крае: вирус обнаружен у дикого кабана на территории Бикинского района на границе с Приморьем и КНР, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Первая проба, которая дала положительный результат, выявлена у дикого кабана, которого застрелили охотоведы. Это произошло неподалеку от села Покровка в лесу", - цитирует пресс-служба начальника управления ветеринарии правительства края Николая Постоева. Он также сообщил, что неподалеку были найдены еще два трупа животных, пораженных этим же заболеванием.

По его словам, на месте обнаружения проведены дезинфицирующие мероприятия, трупы животных ветеринары уничтожили в соответствии с требованиями.

О ситуации проинформированы все необходимые службы, в том числе региональное пограничное управление и Россельхознадзор. Специалисты продолжают мониторинг за передвижением диких кабанов, к этой работе подключены охотоведы.

"Ветеринары под особый контроль взяли места убоя и реализации свинины. Мясо тщательно проверяется и отпускается в продажу только при наличии специальных документов, подтверждающих качество и отсутствие АЧС", - отмечается в сообщении.

На территории края в августе 2019 года был введен режим ЧС из-за угрозы распространения африканской чумы свиней. Тогда очаги заболевания регистрировались в соседних регионах - Амурской области, Приморском крае и Еврейской автономной области.

Крупных свинокомплексов на территории Хабаровского края нет.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  20.12.19 09:22
Москва вновь признана самым туристически привлекательным регионом РФ
.
  20.12.19 09:15
Рекордные 170 тыс. человек были эвакуированы в Москве из-за угроз о "минировании" в четверг
.
  20.12.19 08:09
Дело о стрельбе на Лубянке будет расследовать центральный аппарат СК
.
  19.12.19 21:04
ЦОС ФСБ: сотрудник ФСБ скончался в результате перестрелки на Лубянке
.
  19.12.19 14:03
Путин призвал совершенствовать работу правоохранительных органов, а не проводить "чистки"
.
  19.12.19 13:25
Путин не видит необходимости в перезахоронении тела Ленина
.
  19.12.19 11:04
Реконструкция спорткомплекса "Олимпийский" завершится в 2023 году
.
  19.12.19 08:51
Суд в Москве арестовал трех новых фигурантов "дела Арашуковых"
.
  19.12.19 07:26
Температура в Москве вторые сутки подряд бьет абсолютный рекорд
.
  18.12.19 17:53
В "Домодедово" задержали около 40 граждан Израиля


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket