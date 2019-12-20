Кадыров и Саррадж обсудили ситуацию в Ливии

20.12.19 09:31

© РИА Новости. Михаил Климентьев

20 декабря. Interfax-Russia.ru - Глава Чечни Рамзан Кадыров и премьер ливийского правительства национального согласия Файез Саррадж обсудили ситуацию в Ливии и вопросы борьбы с терроризмом, заявил "Интерфаксу" руководитель контактной группы РФ по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов.

"Состоялся телефонный разговор главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова с главой Правительства национального согласия Ливии Файезом Сарраджем, в ходе которого обсуждалась ситуация в Ливии", - сказал Деньгов в пятницу.

По его словам, "в ходе беседы обсуждалась возможность передачи опыта по урегулированию конфликтов и борьбе с терроризмом".

Деньгов также сообщил, что Саррадж "заявил о своем желании посетить с визитом Чечню, республику СКФО России".

В Ливии в настоящее время установилось двоевластие. В стране функционирует признанное ООН правительство национального согласия во главе с премьером Файезом Сараджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий ЛНА Халифа Хафтар, который с апреля ведет наступление на Триполи. По некоторым данным, силы Хафтара ведут бои примерно в 10 км от центра города.