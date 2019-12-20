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20.12.19 09:39

Новак: РФ и Украина подготовили комплексный протокол по газу

© РИА Новости. Алексей Витвицкий
20 декабря. Interfax-Russia.ru - Россия и Украина проработали проект протокола о будущих договоренностях по транзиту российского газа в Евросоюз, в ближайшее время его предстоит согласовать, заявил министр энергетики РФ Александр Новак по итогам российско-украинских переговоров, затянувшихся почти на восемь часов.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель дал примерно такую же оценку результатам переговоров.

"Мы хорошо поработали, хорошо отработали протокол, который приближает нас к решению", - сказал Оржель.

"Мы сегодня действительно очень хорошо поработали, подготовили проект протокола, детальный протокол, который в высокой степени готовности, который в настоящее время требует согласования и надеюсь, что в ближайшее время мы выйдем на окончательные договоренности", - сообщил Новак.

"В ближайшее время, я уверен, мы достигнем положительных результатов для всех сторон", - согласен Оржель. По его словам, наработки должны быть согласованы политическим руководством в Москве и Киеве.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с итогами переговоров, протокол подготовлен по всему комплексу вопросов, касающихся взаимоотношений России и Украине в газовой сфере.

Новак поблагодарил принимающую сторону - министерство экономики ФРГ и министра Петера Альтмайера. "[Он] создал для нас очень позитивную атмосферу и приложил максимум усилий, для того, чтобы мы сегодня действительно здесь, проведя столько времени, продвинулись в достижении договоренностей", - сказал Новак.

Российский министр также поблагодарил и вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича "за его конструктивный подход". "Мы уже много и давно вместе работаем, и сегодняшняя наша встреча также была очень позитивной и конструктивной", - сказал Новак.

В "Газпроме" журналистам сообщили, что переговоры по газу с Украиной продолжатся в пятницу в Минске.

"Переговоры не технические. Уровень высокий. От "Газпрома" - глава компании Алексей Миллер", - сказали в компании.

В Берлине в четверг состоялись российско-украинские переговоры по газу с участием министра экономики ФРГ Альтмайера, уполномоченного правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георга Вальдерзее, а также Шефчовича.

С российской стороны в них участвовали Новак и председатель правления "Газпрома" (MOEX: GAZP) Алексей Миллер. С украинской стороны - Оржель, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко и глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

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