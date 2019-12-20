Губернатор: вольная золотодобыча в чистом виде не подходит для Приамурья

20.12.19 09:43

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

20 декабря. Interfax-Russia.ru - Идея "вольного приноса" золота в чистом виде может усугубить в Амурской области проблемы, связанные с "черными старателями", из-за близости региона к Китаю, сообщил губернатор Василий Орлов журналистам на пресс-конференции в пятницу.

"Есть две разные концепции, я к ним отношусь с уважением. Первая - нужно все это развивать и максимально "отпустить". Вторая концепция - зарегулировать и максимально зажать. Для Магаданской области, скорее всего, подойдет либеральная версия, а для нас (Амурской области - ИФ) лучше будет закрутить гайки. Потому что рядом находится Китай, и много нелегалов оттуда в сфере золотодобычи", - пояснил Орлов.

Глава Приамурья отметил, что из-за географической привязки региона к российско-китайской границе происходит быстрая ротация нелегалов.

"Миграционное законодательство несовершенно. У нас нулевая квота по иностранным работникам в сфере золота и сельского хозяйства. Однако они обходят закон, получая разрешение на работу в Забайкальском крае. Мы не сидим на месте, направили свои предложения, каким образом нужно этот закон поменять", - отметил губернатор Амурской области.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения, с одной стороны, по законодательному урегулированию добычи россыпного золота индивидуальными предпринимателями, а с другой стороны, об усилении ответственности за добычу россыпного золота без лицензии.

Доклад по россыпному золоту должен быть подготовлен до 1 марта 2020 года.

Законопроект о так называемом "вольном приносе", который мог бы позволить частникам заниматься разработкой золотых месторождений, обсуждается давно и вызывает жаркие споры. На одной чаше весов рабочие места, на другой - возможные злоупотребления и криминализация отрасли. В первом чтении законопроект был принят еще в 2011 году, с тех пор претерпел ряд изменений. Пилотным регионом должна была стать Магаданская область.