Инвестпроекты на 30 млрд руб. реализованы в Ростовской области

20.12.19 09:45

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

20 декабря. Interfax-Russia.ru - Более 160 инвестиционных проектов на сумму около 30 млрд рублей реализованы в 2019 году в Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев в ходе оглашения инвестпослания в четверг.

В числе таких проектов - строительство компанией "Ай-Пласт" завода по выпуску крупногабаритной пластиковой тары с инвестициями на первом этапе в 1,2 млрд рублей, строительство логистического комплекса класса "А" французской компании FM Logistiс стоимостью 2,5 млрд рублей.

Еще 250 проектов на сумму порядка 55 млрд рублей находятся в высокой степени готовности и будут введены в эксплуатацию в следующем году. В их числе - первая очередь индустриально-логистического комплекса PNK-group площадью 470 тыс. кв. метров, строительство завода по переработке льняного семени совместной российско-бельгийской компании "ACBA" стоимостью 1,5 млрд рублей.

Всего областной реестр инвестиционных проектов включает 650 проектов с объемом вложений свыше 500 млрд рублей.