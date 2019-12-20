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20.12.19 09:45
Инвестпроекты на 30 млрд руб. реализованы в Ростовской области
В числе таких проектов - строительство компанией "Ай-Пласт" завода по выпуску крупногабаритной пластиковой тары с инвестициями на первом этапе в 1,2 млрд рублей, строительство логистического комплекса класса "А" французской компании FM Logistiс стоимостью 2,5 млрд рублей.
Еще 250 проектов на сумму порядка 55 млрд рублей находятся в высокой степени готовности и будут введены в эксплуатацию в следующем году. В их числе - первая очередь индустриально-логистического комплекса PNK-group площадью 470 тыс. кв. метров, строительство завода по переработке льняного семени совместной российско-бельгийской компании "ACBA" стоимостью 1,5 млрд рублей.
Всего областной реестр инвестиционных проектов включает 650 проектов с объемом вложений свыше 500 млрд рублей.
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