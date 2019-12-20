Алтаю выделят деньги на школу, о которой говорили на пресс-конференции Путина

20.12.19 09:50

© РИА Новости. Александр Кряжев

20 декабря. Interfax-Russia.ru - Глава Республики Алтай Олег Хорохордин посетил школу с углубленным изучением алтайского языка в Горно-Алтайске, о которой спросили президента Владимира Путина в ходе ежегодной пресс-конференции накануне, сообщает в пятницу пресс-центр правительства региона.

"Строительство этой школы включили в национальный проект "Образование", но на 2021-2022 годы. Выделяемых по программе средств на объект недостаточно. Однако премьер-министр РФ Дмитрий Медведев после обращения к нему во время совещания по развитию сельских территорий дал поручение о выделении дополнительных средств. (...) Уверен, что приступим к строительству уже в следующем году", - цитирует пресс-центр слова Хорохордина.

Отмечается, что решение о строительстве нового здания школы президент принял еще в 2014 году, деньги выделялись из резервного фонда. Однако тогда руководство республики отказалось от финансирования, поскольку по условию использования средств их необходимо было освоить в течение того же календарного года.

"Территория у нас горная, сейсмоопасная, потому средств на строительство нужно больше. Вчера на ежегодной пресс-конференции корреспондент нашей газеты "Алтайдын Чолмоны" Эмина Кудачина задала вопрос президенту по этой школе. Президент в очередной раз подтвердил, как неравнодушно относится к республике и к алтайскому языку в частности. Он пообещал, что мы построим этот объект", - подчеркнул Хорохордин.

В четверг в ходе большой пресс-конференции с Путиным журналистка из Республики Алтай попросила президента помочь сохранить школу в Горно-Алтайске, в которой преподается алтайский язык. Президент пообещал помочь в решении этого вопроса.

Школа, о которой идет речь, с 1991 года работает в арендуемом приспособленном помещении, которое построено в 1926 году и находится в ветхом состоянии. Дети обучаются в ней по программам с учетом этно-культурной составляющей, с преподаванием алтайского языка и алтайской литературы. В школе обучается порядка 800 детей.