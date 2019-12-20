Электроснабжение четырех районов СЗФО восстановлено после шторма

20.12.19 09:54

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

20 декабря. Interfax-Russia.ru - В Псковской, Новгородской и Ленинградской областях и Карелии восстановили электроснабжение, нарушенное штормовым ветром 18-19 декабря, сообщает пресс-служба Минэнерго в пятницу.

"19 декабря в 23.15 мск аварийно-восстановительные работы завершены в Псковской области", - говорится в сообщении. Максимально к аварийно-восстановительным работам было привлечено 130 бригад в составе 527 человек и 138 единиц специальной техники.

В Новгородской области 263 человек в составе 86 бригад и 91 единица техники устранили последствия сильного ветра около 21.12 мск четверга, электроснабжение восстановлено.

По информации пресс-службы, в 21.40 мск также завершились аварийно-восстановительные работы в населенных пунктах Ленинградской области. "Максимально к аварийно-восстановительным работам было привлечено 189 бригад в составе 480 человек и 245 единиц специальной техники", - отмечает Минэнерго.

Как сообщает пресс-служба МЧС Карелии, в 20.45 мск восстановлено отключение электроэнергии в населенных пунктах Пряжинского района.

В ночь на 19 декабря и в течение дня в ряде регионов Северо-Запада из-за штормового ветра и налипания мокрого снега произошли отключения электроэнергии. Всего в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях без света остались около 30 тыс. человек. Было нарушено электроснабжение еще около 5 тыс. жителей Карелии.