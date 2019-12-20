|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
20.12.19 10:02
Авиакомпания "Северсталь" получила первый из шести заказанных SSJ-100
Лайнер оснащен горизонтальными законцовками крыла типа "сайберлет", которые, как обещает производитель АО "Гражданские самолеты Сухого", позволит снизить расходы авиакеросина "не менее чем на 4%".
Самолет планируется ввести в эксплуатацию в начале 2020 года, сообщает ПАО "Северсталь", материнская структура одноименного перевозчика.
Контракт на покупку шести SSJ-100 общей стоимостью 12,6 млрд рублей компания заключила в 2018 г. с ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК). Поставки остальных пяти машин ожидаются до 2022 года.
"Северсталь" выполняет регулярные и чартерные рейсы по России, странам СНГ и Европы. Является эксплуатантом аэропорта Череповца. В 2018 году компания перевезла более 233 тыс. человек.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Студент ВШЭ Егор Жуков получил условный срок за призывы к экстремистской деятельности и запрет на администрирование сайтов. Сам он не считает приговор "окончательной победой".
.
Interfax-Russia.ru – Несколько масштабных образовательных программ действуют в Москве. Помимо новых знаний их участники получают дополнительные баллы к ЕГЭ и возможность стажироваться в крупных компаниях.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket