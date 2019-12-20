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20.12.19 10:02

Авиакомпания "Северсталь" получила первый из шести заказанных SSJ-100

© РИА Новости. Максим Блинов
20 декабря. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "Северсталь" получила первый из шести заказанных ей самолетов Sukhoi Superjet 100.

Лайнер оснащен горизонтальными законцовками крыла типа "сайберлет", которые, как обещает производитель АО "Гражданские самолеты Сухого", позволит снизить расходы авиакеросина "не менее чем на 4%".

Самолет планируется ввести в эксплуатацию в начале 2020 года, сообщает ПАО "Северсталь", материнская структура одноименного перевозчика.

Контракт на покупку шести SSJ-100 общей стоимостью 12,6 млрд рублей компания заключила в 2018 г. с ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК). Поставки остальных пяти машин ожидаются до 2022 года.

"Северсталь" выполняет регулярные и чартерные рейсы по России, странам СНГ и Европы. Является эксплуатантом аэропорта Череповца. В 2018 году компания перевезла более 233 тыс. человек.

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