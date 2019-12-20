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Более 70 тыс. "недостроев" в России выявила Счетная палата

© РИА Новости. Григорий Сысоев
20 декабря. Interfax-Russia.ru - Более 70 тыс. объектов незавершенного строительства, финансируемых за счет государственного бюджета, выявлено на территории России, сообщили в пятницу в пресс-службе Счетной палаты (СП) РФ.

"Сейчас в России 71,3 тыс. объектов незавершенного строительства (ОНС), которые финансируются за счет бюджетных источников (открытые и закрытые данные)", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что наибольшее количество проблемных объектов строительства выявлено в Башкортостане (43%), Дагестане (39,3%) и Тверской области (27,2%). При этом на федеральном уровне больше всего проблемных объектов находится в ведении Минстроя, Федерального казначейства и Минэкономразвития.

Наименьшее количество долгостроев зафиксировано в Татарстане (1,3%), Липецкой области (2,6%) и Еврейской АО (3%). Меньше всего проблемных объектов находятся в ведении Росавтодора, Росархива и Минпросвещения.

Как отмечается, среди недостроев, которые финансируются из бюджетов разного уровня, сейчас значатся много школ, университетских кампусов, поликлиник, больниц и других соцобъектов, а также дорог, теплотрасс и объектов коммунальной инфраструктуры, спортивных комплексов и стадионов.

В ведомстве добавили, что из-за того, что эти объекты не сдаются вовремя, дети в некоторых регионах страны вынуждены добираться в школу на специальном транспорте, а где-то невозможно получить своевременную медицинскую помощь.

"В условиях сложившейся культуры бюджетного планирования на всех уровнях власти, планово строящиеся объекты и "долгострой" могут плавно перейти в разряд "брошенных". А этого никак нельзя допустить, тем более в рамках реализации национальных проектов", - считает аудитор СП Светлана Орлова.

Ранее глава СП Алексей Кудрин отмечал, что поручения президента РФ Владимира Путина, касающиеся сокращения объемов незавершенного строительства, выполняются не в полном объеме.

"Поручением президента, которое было дано в 2015 году, были даны сроки завершить инвентаризацию незавершенного строительства и принять программы по "расчистке" незавершенного строительства. Можно снять с баланса, если не подлежит уже достройке, продать или поставить на достройку. Хочу обратить внимание, что наши министерства и ведомства финансируют новые объекты, хотя по такого же рода объектам есть незавершенное строительство", - заявлял Кудрин.

Позже Счетная палата сообщила, что намерена в трехлетний срок разработать предложения, направленные на сокращение количества ОНС и вовлечение их в хозяйственный оборот.

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