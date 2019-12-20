Орловская область направит на развитие АПК более 12,8 млрд рублей

20.12.19 10:23

© РИА Новости. Илья Питалев

20 декабря. Interfax-Russia.ru - Объем финансирования программы по развитию сельского хозяйства в Орловской области в 2020-2025 году составит более 12,8 млрд рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

Планируется, что средства областного бюджета составят 1 млрд 61 млн рублей, федерального бюджета - почти 6,7 млрд рублей, свыше 5 млрд рублей - средства из внебюджетных источников.

В результате реализации программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области" в 2025 году производство продукции сельского хозяйства по отношению к 2017 году вырастет на 56,1%, продукции растениеводства - на 35,4%, животноводства - на 92,7%.

Также в планах увеличение производства пищевых продуктов не менее чем на 1% в год, обеспечение рентабельности сельскохозяйственных организаций не менее 17%, увеличение средней заработной платы работников сельского хозяйства, обеспечение роста производительности труда в 2025 году по отношению к предыдущему году до 117%.

Кроме того, количество высокопроизводительных рабочих мест планируется довести до 5,4 тыс. единиц.