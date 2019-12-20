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20.12.19 10:23
Орловская область направит на развитие АПК более 12,8 млрд рублей
Планируется, что средства областного бюджета составят 1 млрд 61 млн рублей, федерального бюджета - почти 6,7 млрд рублей, свыше 5 млрд рублей - средства из внебюджетных источников.
В результате реализации программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области" в 2025 году производство продукции сельского хозяйства по отношению к 2017 году вырастет на 56,1%, продукции растениеводства - на 35,4%, животноводства - на 92,7%.
Также в планах увеличение производства пищевых продуктов не менее чем на 1% в год, обеспечение рентабельности сельскохозяйственных организаций не менее 17%, увеличение средней заработной платы работников сельского хозяйства, обеспечение роста производительности труда в 2025 году по отношению к предыдущему году до 117%.
Кроме того, количество высокопроизводительных рабочих мест планируется довести до 5,4 тыс. единиц.
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