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20.12.19 10:27

Работодатели Северного Кавказа задолжали своим сотрудникам более 500 млн рублей

© РИА Новости. Алексей Сухоруков
20 декабря. Interfax-Russia.ru - Надзорные органы выявили в Северо-Кавказском федеральном округе неучтенные долги по зарплатам у 76 работодателей, сообщил замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин.

"Всего по нашим предварительным оценкам фактическая задолженность по выплате зарплаты (в СКФО за январь - ноябрь 2019 года - ИФ) превышает полмиллиарда рублей", - сказал Демешин в ходе совещания правоохранительных и контролирующих органов СКФО в Пятигорске.

В частности, по его словам, во всех регионах округа, по данным Росстата, суммарная задолженность перед работниками составляет 141 млн рублей. "При этом прокурорами выявлено еще 76 работодателей, не являющихся респондентами статучета, имеющих задолженность по зарплате в 315 млн рублей", - отметил он, добавив, что на предприятия-банкроты приходится почти половина всей задолженности по округу.

Как уточнили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ в СКФО, за 11 месяцев этого года благодаря работе прокуроров удалось добиться выплаты задолженности по зарплате на сумму более 400 млн рублей, к ответственности привлечено свыше 2 тыс. человек.

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