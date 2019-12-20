Глава Коми поручил оперативно согласовать план развития Воркуты и Инты

20.12.19 10:32

© РИА Новости. Александр Гальперин

20 декабря. Interfax-Russia.ru - Глава Коми Сергей Гапликов поручил руководителям органов исполнительной власти республики обеспечить оперативное взаимодействие с федеральными органами власти, чтобы согласовать план развития Воркуты и Инты в установленные сроки.

Как сообщает пресс-служба руководителя региона в пятницу, такую задачу Гапликов поставил на заседании республиканского правительства.

"План был подготовлен в установленные сроки, сейчас он проходит согласование в федеральных органах. Руководителей органов исполнительной власти республики - участников разработки и соисполнителей проекта плана - прошу обеспечить оперативное взаимодействие с профильными федеральными министерствами и сделать все возможное для того, чтобы каждая строчка, каждый пункт плана был согласован", - цитирует Гапликова пресс-служба.

Он поручил чиновникам персонально доложить о результатах этой работы. "Срок - до конца этого года", - добавил глава региона.

По информации пресс-службы, в августе этого года Гапликов принял участие в совещании президента РФ с руководителями угледобывающих регионов. Глава республики доложил о ситуации в Воркуте и Инте, обратившись с просьбой оказать региону дополнительную поддержку. По итогам совещания глава государства дал поручение правительству РФ разработать совместно с правительством Коми план дальнейшего развития городских округов "Воркута" и "Инта".

К обсуждению проекта плана по развитию северных городов Коми были привлечены жители республики. Также в рамках проектного офиса к разработке документа были подключены руководители профильных министерств республики, администраций Воркуты и Инты, представители Коми научного центра Уральского отделения РАН, предприниматели.

Как отмечает пресс-служба, в числе основных мероприятий плана - развитие автомобильного и авиасообщения с городами, оптимизация и модернизация коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда, разработка новых месторождений полезных ископаемых, развитие социальной сферы (реконструкция учреждений здравоохранения, образования, культуры и спорта, оснащение оборудованием), развитие туризма.