В Татарстане отпразднуют столетие создания Татарской АССР

20.12.19 10:34

© РИА Новости. Владимир Песня

20 декабря. Interfax-Russia.ru - Столетие, прошедшее со дня образования татарской автономии, является важнейшим периодом в истории татарского народа и региона в целом, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов.

"25 июня 1920 года власть в Казани была передана Временному революционному комитету образованной по декрету Ленина Татарской автономии. Именно этот день ознаменовал возрождение нашей государственности в новых исторических условиях, стал отправной точкой динамичного развития республики", - сказал Минниханов в четверг на мероприятии в Казани, посвященном начинающемуся скоро году 100-летия образования Татарской АССР.

Минниханов также напомнил, что в новейшей истории России ключевыми для республики событиями стали принятие 30 августа 1990 года Декларации о государственном суверенитете Татарстана и последующая поддержка населением в рамках референдума 1992-го года нового статуса республики.

"Выстроенная система компромиссов с федеральным центром позволила избежать жесткого конфликта, а в последующем - и заключить Договор о разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и Республики Татарстан", - отметил глава республики.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2019 года президент Татарстана своим указом объявил 2020 год в республике годом 100-летия образования Татарской АССР.

Решение принято в целях широкого привлечения общественного внимания к важному историческому этапу становления и развития республики, говорилось в указе.

25 июня 1920 года была образована Татарская Автономная Советская Социалистическая Республика (ТАССР, Татария) в составе РСФСР. Татарская АССР существовала до 1990 года. 30 августа 1990 года Татария была преобразована в Татарскую Советскую Социалистическую Республику, с 16 мая 1992 года она носит название - Республика Татарстан.