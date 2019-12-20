Около 40 крупных предприятий Ростовской области вошли в 2019 году в пилотный для региона нацпроект по производительности труда

20.12.19 11:00

Фото пресс-службы губернатора Ростовской области

20 декабря. Interfax-Russia.ru - Около 40 предприятий базовых несырьевых отраслей экономики Ростовской области участвуют в нацпроекте "Производительность труда и поддержка занятости", сообщил губернатор региона Василий Голубев в ходе оглашения инвестпослания.

"В прошлом году Ростовская область прошла отбор Минэкономразвития и стала пилотным регионом по реализации нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости". Его цель - достижение ежегодного прироста производительности труда на крупных и средних предприятиях до 4,9% к 2024 году. Сегодня участники проекта - 38 предприятий базовых несырьевых отраслей экономики области, к 2024 году их должно быть 195", - сказал губернатор.

Участникам проекта предоставляется господдержка. Так, на федеральном уровне для обрабатывающих предприятий предусмотрены льготные займы Фонда развития промышленности от 50 до 300 млн рублей под 1% годовых. На региональном уровне предоставляются так называемые "инженерные" субсидии и компенсируется 80% затрат на подключение к инженерным сетям.

По мнению губернатора, проблемой повышения производительности труда должен заниматься не только крупный, но и средний бизнес.

"В связи с этим принято решение снизить в 2 раза (до 200 млн рублей) пороговое значение по объему годовой выручки, а также расширить перечень допустимых видов деятельности. Теперь это и электро-, и водо-, и газоснабжение, а также утилизация отходов и административная деятельность", - пояснил Голубев.

Он также считает, что повышением производительности труда должны заниматься чиновники. Поэтому в 2020 году активизируется областной приоритетный проект "Эффективный регион". Помогать области в этом будет госкорпорация "Росатом".

"Цель нашего совместного проекта - рост к 2024 году на 30% производительности в госсекторе за счет сокращения затрат времени на выполнение административных процессов. Начнем с оптимизации типовых процессов в аппарате правительства, областных и муниципальных органах исполнительной власти. Пилотными муниципалитетами выбраны Волгодонск и Волгодонской район. Будем искать и снижать скрытые потери - работу, которая потребляет ресурсы, но не создает никакой ценности", - пояснил глава региона.

В числе таких потерь - многочисленные дублирующие друг друга отчеты, длинные списки согласования каждого документа, продолжительное "ожидание" каждой подписи.

В качестве примера эффективной работы губернатор привел последние изменения в областной закон о социальной поддержке детства, которые позволили заменить пять видов взаимосвязанных выплат одной, причем с ростом совокупного размера.

"Представьте, на каждую выплату собирался свой пакет документов, каждая выплата - отдельная финансовая операция, по каждой - свой график контрольных мероприятий... Теперь выплата одна. Производительность чиновников вырастет в разы, но главное - в лучшую сторону изменится жизнь 11 тыс. получателей выплаты - семей с детьми до 3 лет", - сказал губернатор.

Как сообщалось, национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости" направлен на поддержку предпринимателей и рост экономики страны. К участию в нем Ростовская область подключилась в 2019 году в числе 20 субъектов РФ, отобранных Минэкономразвития России на конкурсной основе.

Основная задача этого национального проекта - обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики России не ниже чем на 5% в год к 2024 году за счет внедрения бережливого производства.