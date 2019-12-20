Колыма просит "Аэрофлот" увеличить число рейсов в Москву до 7 в неделю

20.12.19 10:51

Фото с сайта Международного аэропорта Магадана

20 декабря. Interfax-Russia.ru - Власти Магаданской области вместе с "Аэрофлотом" обсуждают увеличение количества рейсов в Москву, сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" губернатор региона Сергей Носов.

"Сегодня в неделю летает всего четыре рейса в Москву и, особенно, перед новым годом уже не достать билетов. На предприятиях сменяются вахты работников, и сотни человек ежедневно прилетают в Магадан и улетают из него. Поэтому, если "плоские тарифы" есть, - еще не значит, что можно купить билеты. Мы поднимаем вопросы по вахтовикам и по гарантиям для жителей Магаданской области: идут консультации и заседания совместно с профильными ведомствами и компанией перевозчиком, работаем над результатом", - сказал Носов.

По данным правительства области, вместе с "Аэрофлотом" идет работа по увеличению количества рейсов в летний сезон до семи еженедельно.

Также в области идет реконструкция трех аэропортов региона. Ремонт аэропорта Магадана закончится в 2021 году, аэропорта Северо-Эвенска - в 2024 году, аэропорта Сеймчан - в 2022 году.

Всего на реконструкцию трех аэропортов область получила из федерального бюджета более 6 млрд рублей.