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20.12.19 10:51
Колыма просит "Аэрофлот" увеличить число рейсов в Москву до 7 в неделю
"Сегодня в неделю летает всего четыре рейса в Москву и, особенно, перед новым годом уже не достать билетов. На предприятиях сменяются вахты работников, и сотни человек ежедневно прилетают в Магадан и улетают из него. Поэтому, если "плоские тарифы" есть, - еще не значит, что можно купить билеты. Мы поднимаем вопросы по вахтовикам и по гарантиям для жителей Магаданской области: идут консультации и заседания совместно с профильными ведомствами и компанией перевозчиком, работаем над результатом", - сказал Носов.
По данным правительства области, вместе с "Аэрофлотом" идет работа по увеличению количества рейсов в летний сезон до семи еженедельно.
Также в области идет реконструкция трех аэропортов региона. Ремонт аэропорта Магадана закончится в 2021 году, аэропорта Северо-Эвенска - в 2024 году, аэропорта Сеймчан - в 2022 году.
Всего на реконструкцию трех аэропортов область получила из федерального бюджета более 6 млрд рублей.
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