Мантуров: для решения о строительстве второй суперверфи нужны гарантии спроса

20.12.19 10:56

© РИА Новости. Александр Гальперин

20 декабря. Interfax-Russia.ru - Решение о строительстве второй суперверфи нужно принимать на основе гарантии спроса в судостроительной отрасли, а также анализа опыта верфи "Звезда", считает глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Безусловно, необходимость в обновлении и создании новых производственных мощностей есть. В то же время инициативы по развитию любого промышленного сегмента судостроительной отрасли должны начинаться с оценки экономической составляющей проекта, и в первую очередь - потенциальной загрузки новых мощностей. Опыт создания суперверфи "Звезда" показал необходимость наличия твердого портфеля заказов на долгосрочную перспективу - только в таких условиях возможно говорить об окупаемости всего мероприятия", - сказал он "Интерфаксу".

"В итоге, для полноценного и взвешенного решения относительно необходимости создания второй верфи крупнотоннажного судостроения необходимо провести технико-экономическое исследование, проанализировать загрузку действующих производственных площадок отрасли, оценить эффективность уже реализуемых инвестиционных проектов, в том числе "Звезды", а также реальный платежеспособный спрос заказчиков", - подчеркнул Мантуров.

Ранее заместитель генерального директора госкорпорации "Росатом" - директор дирекции Северного морского пути Вячеслав Рукша на заседании госкомиссии по Арктике заявлял, что России для строительства крупнотоннажного флота для перевозок грузов по Северному морскому пути понадобится еще одна суперверфь. "Сейчас работаем с Минпромторгом. У нас крупнотоннажное (строительство, - "ИФ") ведет только "Звезда" - и может быть завод в Керчи, где свои ограничения. Фактически такой набор судов арктического класса - надо либо в подпрограмму отдельную выделить. Но такое ощущение, что без еще одной верфи серьезной - не знаю, на западе или где-то - вряд ли такую задачу решить", - сказал Рукша.

По данным "Росатома", всего к 2035 году необходимо построить пять атомных ледоколов ЛК60, три атомных ледокола "Лидер" и четыре ледокола, работающих на СПГ. Для обеспечения экспорта российской продукции с арктических проектов РФ судами под национальным флагом потребуется 59 танкеров ледового класса, 21 балкер и 15 газовозов.

Строительство ССК "Звезда" ведется консорциумом "Современные технологии судостроения" (СТС, 89% у "Роснефтегаза", по 5,5% у "РН-Транс" и у "ГПБ-Промышленные инвестиции"). Судостроительный комплекс "Звезда" будет выпускать крупнотоннажные суда, элементы морских платформ, суда ледового класса, специальные суда и другие виды морской техники.

Судостроительный комплекс "Звезда" и Samsung Heavy Industries Co. Ltd. (Республика Корея) в рамках V Восточного экономического форума объявили об учреждении совместного предприятия по управлению проектами строительства на ССК "Звезда" челночных танкеров дедвейтом от 42 до 120 тыс. тонн.

Как заявляла ранее сама "Звезда", судостроительный комплекс имеет технологические возможности постройки судов любой сложности практически без ограничения водоизмещения. Сейчас в портфеле заказов ССК "Звезда" с учетом опционов 59 судов. Значительную часть из этого заказа составляют танкеры ледового класса дедвейтом более 100 тыс. тонн.