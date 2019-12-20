Магаданская область приняла бездефицитный бюджет на 2020 год

20.12.19 10:57

© РИА Новости. Владимир Астапкович

20 декабря. Interfax-Russia.ru - Депутаты Магаданской областной думы утвердили в окончательном чтении бюджет на 2020 год и плановый период до 2022 года, сообщает пресс-служба областного парламента.

Доходы бюджета составят 38,5 млрд рублей. В структуре расходов затраты на социальную сферу будут самыми большими. Так, на образование будет направлено 19,6% средств бюджета, социальную политику - 15,3%, здравоохранение - 15,8%. Всего на социальную сферу заложено около 23 млрд рублей, что на 4,6 млрд рублей больше, чем в 2019 году.

"Приоритет государственной политики - поддержка материнства и детства. Мы уделяем особое внимание этим направлениям в нашем регионе и поэтому на протяжении четырех лет продолжаем практику формирования "детского бюджета" в структуре областного бюджета. На следующий год на эти цели направили почти 7 миллиардов рублей - свыше 18% от общих расходов",- сказал председатель думы Сергей Абрамов.

По его словам, уже в этом году колымские семьи начали получать дополнительные выплаты при рождении детей, появились дополнительные льготы для многодетных семей. Расширение мер поддержки, по словам спикера, продолжится.

По сравнению с первым чтением объем нецелевой финансовой помощи городским округам увеличили на 160 млн рублей - всего предусмотрено 3,2 млрд. Благодаря этим средствам бюджетная обеспеченность колымских районов в среднем составит 82%, в 2018 году показатель был 79,2%. Мэр Магадана Юрий Гришан выступил на заседании с предложением уделять больше внимания областному центру при планировании расходов.