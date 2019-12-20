Все объекты теплоснабжения в зоне наводнения под Иркутском прошли капремонт

20.12.19 11:00

© РИА Новости. Павел Львов

20 декабря. Interfax-Russia.ru - Капитальный ремонт объектов теплоснабжения в городах Тулун и Нижнеудинск Иркутской области, наиболее пострадавших от летнего наводнения, полностью завершен, сообщила пресс-служба ФАУ "РосКапСтрой" в пятницу.

"Подача тепла в Тулуне и Нижнеудинске производится по графику и бесперебойно с начала отопительного сезона 17 сентября. Часть оборудования была запущена в аварийном режиме, к настоящему времени все котельные восстановлены полностью", - говорится в сообщении.

Отмечается, что капитально отремонтированы девять пострадавших объектов. В Тулуне полностью восстановлена работа котельной и тепловых сетей в микрорайоне Жукова и котельных "База", а также "Городская" и ЛДК. В Нижнеудинске восстановлены сети и котельные "Центральная", "НСФ", "Новая".

"Дальнейшие мероприятия по капитальному строительству на объектах котельная "Городская" и котельная "ЛДК" будут исключены из федеральной программы восстановления жилья и инфраструктуры Иркутской области. После проведенных инструментальных обследований фундаментов и несущих элементов зданий котельных их реализация признана нецелесообразной", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Тулуне полностью завершено восстановление городского водозабора "Красный Яр", в Нижнеудинске отремонтированы городской и транспортный водозаборы, а для восстановления Центрального городского водозабора в настоящее время готовится проектно-сметная документация.

Как сообщалось, этим летом Иркутская область пережила две волны мощного наводнения. В конце июня пострадали десять районов, 109 населенных пунктов, было подтоплено 10,89 тыс. жилых домов, в которых проживает 42,76 тыс. человек. В конце июля подтопило 58 населенных пунктов в шести районах. Повреждено 1 тыс. 984 дома с населением 5 тыс. 424 человека.

Всего в результате наводнений пострадали более 47 тыс. человек. Общий объем программы восстановления затопленных территорий Иркутской области до 2024 года составляет почти 43 млрд рублей.