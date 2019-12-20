Мутко предложил провести ревизию государственных долгостроев

20.12.19 11:14

© РИА Новости. Михаил Климентьев

19 декабря. Interfax-Russia.ru - Правительство России намерено провести ревизию объектов незавершенного строительства, финансируемых за счет госбюджета, заявил в четверг вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"Мы сейчас работаем над обновлением нашей "дорожной карты", план действий - в ближайшее время будет задача по снижению количества незавершенки. Во-первых, нам надо будет посчитать, сколько у нас таких зданий, сооружений и объектов, поскольку федеральное казначейство дает 71 тысячу объектов, Росстат дает на 10 тысяч больше", - сказал Мутко на совещании в Счетной палате.

Он добавил, что необходимо создать единую платформу, которая будет отображать реальную картину таких проблемных объектов. По его словам, также надо дать четкое определение в законодательстве объекта незавершенного строительства.

"Мы уже определили, что такое проблемный объект в жилищном строительстве - задержка в шесть месяцев и объект попадает в проблемный. И мы уже видим, что на данный момент их 2,5 тысячи, они вылетают в отдельный портал по региону, по объекту, по подрядчику. Нам нужно сделать то же самое по объектам незавершенного строительства", - подчеркнул Мутко.

Он добавил, что в ближайшее время будет определен федеральный орган власти, который займется регулированием этого вопроса.

Ранее Счетная палата выявила в России более 70 тыс. недостроев, финансируемых за счет государственного бюджета. В ведомстве добавили, что наибольшее количество проблемных объектов строительства выявлено в Башкортостане (43%), Дагестане (39,3%) и Тверской области (27,2%). При этом на федеральном уровне больше всего проблемных объектов находится в ведении Минстроя, Федерального казначейства и Минэкономразвития.

Счетная палата также сообщила, что намерена в трехлетний срок разработать предложения, направленные на сокращение количества ОНС и вовлечение их в хозяйственный оборот.