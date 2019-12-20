Глава Федерации футбола Мордовии погиб в ДТП

20.12.19 11:20

© РИА Новости. Илья Питалев

20 декабря. Interfax-Russia.ru - Президент Федерации футбола Мордовии Александр Яшков трагически погиб в автоаварии, сообщается на сайте министерства спорта республики в пятницу.

"Минувшей ночью по дороге из Москвы в Саранск на 58-м году жизни в автокатастрофе трагически погиб президент Федерации футбола республики Мордовия Александр Яшков. Он возвращался с конференции Российского футбольного союза", - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что Яшков посвятил свою жизнь футболу и его развитию в республике, в разные годы возглавлял Федерацию футбола Мордовии и Межрегиональный центр подготовки юных футболистов Приволжья "Мордовия".

В свою очередь в республиканском управлении ГИБДД агентству "Интерфакс-Поволжье" уточнили, что авария произошла 19 декабря в 19:50 мск на 67-м км трассы подъезда к Саранску от М5 "Урал".

"57-летний водитель "Kia Stinger" врезался в полуприцеп Kogel тягача, который остановился на обочине из-за поломки. Водитель легкового автомобиля скончался на месте от полученных травм", - сказал собеседник агентства.