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20.12.19 11:23

СКР проверяет астраханскую "дочку" Газпрома в связи с выбросом сероводорода

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова
20 декабря. Interfax-Russia.ru - Следственное управление СКР по Астраханской области начало проверку в связи с выбросом сероводорода на скважине ООО "Газпром добыча Астрахань", сообщил "Интерфаксу" представитель управления Андрей Хегай.

"По предварительным данным установлено, что в ночь с 10 на 11 декабря на одной из скважин ООО "Газпром добыча Астрахань" произошел инцидент, вследствие которого произошел выброс сероводорода в атмосферный воздух в значении, превышающем норму до 100 раз", - сказал Хегай.

Он уточнил, что началась процессуальная проверка по факту выброса в воздух и на почву загрязняющих веществ на территории Астраханского газоконденсатного комплекса, а также сокрытия информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни и здоровья людей.

Ранее прокуратура Астраханской области направила в следственное управление СКР по региону материалы по выбросу. Сообщалось, что решается вопрос об уголовном преследовании по трем статьям: сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей (ч.1 ст.237 УК РФ), загрязнение атмосферы (ч.1 ст.251 УК РФ) и порча земли (ч.1 ст.254 УК РФ).

В пресс-службе "Газпром добычи Астрахань" ситуацию не комментируют.

По данным пресс-службы губернатора Астраханской области, в регионе создана межведомственная комиссия для расследования обстоятельств выброса, который вызвал массовые жалобы населения в экстренные службы. С 10 по 12 декабря единая служба 112 приняла и обработала 441 звонок от граждан, жалующихся на странный запах воздуха. Из-за большого количества обращений увеличили число диспетчеров на линии с 9 до 15 человек, однако непринятыми остались порядка 5,5 тыс. звонков от населения.

Со ссылкой на прокурора Астраханской области Александра Лычагина пресс-служба главы региона уточняет, что 12 декабря сотрудники ведомства вместе с представителями Росприроднадзора, окружного центра лабораторного анализа, а также сотрудниками ФСБ России в присутствии представителя ООО "Газпром добыча Астрахань" прибыли на пункт контроля загрязнения воздуха на территории санитарно-защитной зоны Астраханского газоконденсатного комплекса.

Специалисты, выехавшие на проверку, обследовали территорию экспериментальной скважины N4450. Приборы учета зафиксировали, что в контрольный период на скважине были скачки давления и температуры. 17 декабря комиссия выехала на скважину повторно.

"Во время беседы главный инженер подтвердил факт инцидента, о котором он самостоятельно принял решение информацию не разглашать", - отмечается в сообщении пресс-службы.

ООО "Газпром добыча Астрахань" является единым промышленным комплексом по добыче и подготовке пластовой смеси Астраханского ГКМ с выработкой товарной продукции, а также одним из крупнейших российских производителей серы.

"Газпром добыча Астрахань" входит в структуру ООО "Газпром переработка", дочерней компании ПАО "Газпром".

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