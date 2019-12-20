Министром энергетики Крыма стал специалист с Урала

20.12.19 11:42

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

20 декабря. Interfax-Russia.ru - Глава Крыма Сергей Аксенов назначил министром топлива и энергетики республики Евгения Рукавишникова.

"Ожидаем от Евгения Александровича системной работы и решения вопроса незаконных технических присоединений к газовым и электрическим сетям. Кроме того, актуальным остается вопрос упрощения процедуры общения граждан с нашими ресурсоснабжающими организациями", - написал Аксенов на своей странице Вконтакте в пятницу.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе главы Крыма, Рукавишников родился в Челябинской области в 1964 году, имеет два высших образования. Карьеру начал автослесарем в Троицкой ГРЭС, впоследствии работал первым заместителем гендиректора ОАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" - магистральные электрические сети Урала, техническим директором ООО НПП "Тяжметпром", замруководителя службы технического заказчика АНО "Комплекс инжиниринговых технологий Курчатовского института".

Ранее министерство возглавлял Вадим Белик. Он был назначен на эту должность в начале июля 2017 года, после переизбрания Аксенова главой республики в сентябре работал с приставкой "исполняющий обязанности".