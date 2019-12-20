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20.12.19 11:50
Минтранс РФ рекомендует судам не заходить в район Крымского моста 21-25 декабря
"В период с 00:00 мск 21 декабря по 23:59 мск 24 декабря не рекомендуется выход судов в акваторию Крымского моста в связи с проведением технологических работ. Напоминаем о необходимости неукоснительного соблюдения всех мер безопасности при прохождении акватории моста", - говорится в сообщении ведомства.
Как сообщалось, на следующей неделе будет запущено пассажирское железнодорожное сообщение с Крымом. Ожидается, что в мероприятии примет участие президент РФ Владимир Путин.
Ранее Минтранс России сообщил, что движение автомобилей может быть ограничено на Крымском мосту с 18 по 26 декабря из-за технологических работ.
Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыто 16 мая 2018 года, проезд грузовиков - 1 октября. Грузовые поезда запустят в июне 2020 года.
Стоимость Крымского моста, генподрядчиком строительства которого является компания "Стройгазмонтаж", составляет порядка 228 млрд рублей.
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