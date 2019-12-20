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20.12.19 12:05
Больше тысячи свалок планируется ликвидировать в Тюменской области за три года
"Мы задались целью, чтобы в ближайшие три года те свалки, которые были выявлены на 1 января 2019 года, были ликвидированы. Судя по тем темпам, с которыми приступили, мы эту работу выполним", - сказала она.
По данным Злобиной, в текущем году на ликвидацию свалок было потрачено более 130 млн рублей. "Закрыли 325 свалок общей площадью 68 га. На свалках было размещено более 220 тыс. куб. м отходов", - отметила она.
Параллельно ведется работа по обустройству контейнерных площадок для сбора отходов в населенных пунктах. "В течение 2-3 лет планируется закрыть всю потребность населенных пунктов области", - уточнила она.
На сегодняшний день уже построено 2 тыс. 174 контейнерные площадки, около 6 тыс. предстоит обустроить в ближайшие два года, добавила директор департамента.
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