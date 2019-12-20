Больше тысячи свалок планируется ликвидировать в Тюменской области за три года

20.12.19 12:05

© РИА Новости. Владимир Федоренко

20 декабря. Interfax-Russia.ru - Департамент недропользования и экологии Тюменской области планирует в ближайшие три года ликвидировать больше 1 тыс. свалок вокруг населенных пунктов, сообщила директор департамента Жанна Злобина на пресс-конференции в пятницу в совместном пресс-центре агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

"Мы задались целью, чтобы в ближайшие три года те свалки, которые были выявлены на 1 января 2019 года, были ликвидированы. Судя по тем темпам, с которыми приступили, мы эту работу выполним", - сказала она.

По данным Злобиной, в текущем году на ликвидацию свалок было потрачено более 130 млн рублей. "Закрыли 325 свалок общей площадью 68 га. На свалках было размещено более 220 тыс. куб. м отходов", - отметила она.

Параллельно ведется работа по обустройству контейнерных площадок для сбора отходов в населенных пунктах. "В течение 2-3 лет планируется закрыть всю потребность населенных пунктов области", - уточнила она.

На сегодняшний день уже построено 2 тыс. 174 контейнерные площадки, около 6 тыс. предстоит обустроить в ближайшие два года, добавила директор департамента.