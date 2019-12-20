"ЮВТ Аэро" соединит Новый Уренгой и Красноярск через Челябинск и Нижний Новгород

20.12.19 12:06

© РИА Новости. Нина Зотина

20 декабря. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "ЮВТ Аэро" с 3 января открывает регулярный рейс по маршруту Новый Уренгой - Челябинск - Нижний Новгород - Челябинск - Красноярск, сообщает пресс-служба нижегородского аэропорта.

Рейс будет выполняться один раз в неделю по пятницам. Вылет из Нижнего Новгорода запланирован в 21:35 местного времени, из Нового Уренгоя - в 17:30 местного времени, из Челябинска - в 21:00. Полеты будут осуществляться на самолетах Bombardier CRJ200.

В пресс-службе аэропорта агентству "Интерфакс-Поволжье" уточнили, что в настоящее время на этом направлении полеты не осуществляются.

Международный аэропорт Нижний Новгород является основным запасным аэродромом московского авиаузла. АО "МАНН" контролируется группой "Ренова", сформировавшей аэропортовый холдинг "Аэропорты регионов", в состав которого также входят аэропорт "Кольцово" (Екатеринбург), международный аэропорт "Курумоч" (Самара) и международный аэропорт "Платов" (Ростов-на-Дону). Кроме того, в августе текущего года холдинг ввел новый аэропорт "Гагарин" (Саратов), ведет модернизацию аэропортов Петропавловска-Камчатского и Нового Уренгоя.

"ЮВТ Аэро" выполняет регулярные и чартерные перевозки пассажиров по России, а также в Ереван. Базовыми аэропортами являются "Бугульма" и "Казань". Флот авиакомпании состоит из самолетов Bombardier CRJ-200. В 2018 году авиакомпания перевезла 235,1 тыс. пассажиров.