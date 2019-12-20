Вздохнуть спокойно: власти обещают улучшить экологию в Красноярске
  
Последняя капля: срочник мог расстрелять сослуживцев в Забайкалье из-за дедовщины
   
Дата запуска: первую пилотную партию Aurus выпустят в конце 2020 года
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
20.12.19 12:06

"ЮВТ Аэро" соединит Новый Уренгой и Красноярск через Челябинск и Нижний Новгород

© РИА Новости. Нина Зотина
20 декабря. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "ЮВТ Аэро" с 3 января открывает регулярный рейс по маршруту Новый Уренгой - Челябинск - Нижний Новгород - Челябинск - Красноярск, сообщает пресс-служба нижегородского аэропорта.

Рейс будет выполняться один раз в неделю по пятницам. Вылет из Нижнего Новгорода запланирован в 21:35 местного времени, из Нового Уренгоя - в 17:30 местного времени, из Челябинска - в 21:00. Полеты будут осуществляться на самолетах Bombardier CRJ200.

В пресс-службе аэропорта агентству "Интерфакс-Поволжье" уточнили, что в настоящее время на этом направлении полеты не осуществляются.

Международный аэропорт Нижний Новгород является основным запасным аэродромом московского авиаузла. АО "МАНН" контролируется группой "Ренова", сформировавшей аэропортовый холдинг "Аэропорты регионов", в состав которого также входят аэропорт "Кольцово" (Екатеринбург), международный аэропорт "Курумоч" (Самара) и международный аэропорт "Платов" (Ростов-на-Дону). Кроме того, в августе текущего года холдинг ввел новый аэропорт "Гагарин" (Саратов), ведет модернизацию аэропортов Петропавловска-Камчатского и Нового Уренгоя.

"ЮВТ Аэро" выполняет регулярные и чартерные перевозки пассажиров по России, а также в Ереван. Базовыми аэропортами являются "Бугульма" и "Казань". Флот авиакомпании состоит из самолетов Bombardier CRJ-200. В 2018 году авиакомпания перевезла 235,1 тыс. пассажиров.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  20.12.19 16:29
Журналистка издания Baza намерена обратиться в полицию из-за травм, полученных при обыске по делу о стрельбе на Лубянке
.
  20.12.19 14:34
РЖД рассматривает возможность строительства новых вокзалов в Москве
.
  20.12.19 14:21
Бастрыкин обещает сделать все для расследования преступления на Лубянке
.
  20.12.19 09:22
Москва вновь признана самым туристически привлекательным регионом РФ
.
  20.12.19 09:15
Рекордные 170 тыс. человек были эвакуированы в Москве из-за угроз о "минировании" в четверг
.
  20.12.19 08:09
Дело о стрельбе на Лубянке будет расследовать центральный аппарат СК
.
  19.12.19 21:04
ЦОС ФСБ: сотрудник ФСБ скончался в результате перестрелки на Лубянке
.
  19.12.19 14:03
Путин призвал совершенствовать работу правоохранительных органов, а не проводить "чистки"
.
  19.12.19 13:25
Путин не видит необходимости в перезахоронении тела Ленина
.
  19.12.19 11:04
Реконструкция спорткомплекса "Олимпийский" завершится в 2023 году


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket