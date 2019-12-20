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20.12.19 12:18

Члены УИК в Красноярске получили условный срок за фальсификацию выборов

© РИА Новости. Николай Хижняк
20 декабря. Interfax-Russia.ru - Свердловский районный суд Красноярска приговорил председателя участковой избирательной комиссии (УИК), а также еще двоих ее членов к условным срокам за фальсификацию на выборах депутатов горсовета, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в канцелярии суда.

В частности, суд приговорил председателя комиссии к одному году шести месяцам условного заключения. Секретарь УИК получила один год условно, еще один член комиссии - 9 месяцев условно.

Также всем троим суд запретил занимать должности в избирательных комиссиях сроком на два года.

Ранее сообщалось, что уголовное дело по ст.142.1 УК РФ (фальсификация итогов голосования) в отношении председателя, секретаря и одного члена избирательной комиссии было передано в суд в конце октября.

По данным следствия, председатель избиркома на участке N384 сфальсифицировала итоги голосования, проставив отметки за определенных кандидатов в бланках для голосования, а также подписи о получении бюллетеней для голосования от имени 32 избирателей.

Секретарь комиссии также по указанию председателя внесла в список избирателей заведомо ложные сведения о 23 досрочно проголосовавших избирателях и поставила за них подписи.

Кроме того, для увеличения показателей явки на выборах председатель вместе с одним из членов комиссии внесли ложные данные в список избирателей о том, что восемь человек проголосовали досрочно, поставив за них подписи.

За два дня до приговора суда обвиняемые попросили прощения "у общества, государства и избирателей" за свои действия через муниципальную газету. В частности, они признали, что "своими действиями подорвали веру в честность выборов у граждан РФ".

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