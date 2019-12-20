Более 33 тыс. должников по алиментам из Подмосковья не смогли вылететь за рубеж

20.12.19 12:23

© РИА Новости. Александр Гальперин

20 декабря. Interfax-Russia.ru - Ограничение выезда за рубеж остается одним из наиболее эффективных методов воздействия на должников, сообщил в пятницу главный судебный пристав Московской области Николай Коновалов.

"Результатов удалось достичь путем применения ряда мер. (...) Так, более 33,5 тыс. должников были ограничены в праве выезда за пределы РФ (за 2019 год - ИФ)", - сказал Коновалов на пресс-конференции в Москве.

Он добавил, что за этот срок также было арестовано имущество 3,5 тыс. должников по алиментам, еще около 3 тыс. лишились права управления транспортным средством. К административной ответственности привлекли 6 тыс. должников, около 1,1 тыс. - к уголовной.

В общей сложности в праве выезда за рубеж ограничено 298 тыс. должников по всем категориям.