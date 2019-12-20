Туман вызвал задержки рейсов в крымском аэропорту

20.12.19 12:25

Фото пресс-службы аэропорта "Симферополь"

20 декабря. Interfax-Russia.ru - Прибытие и вылет девяти самолетов задерживается в аэропорту "Симферополь" (Крым) в пятницу из-за тумана, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиаузла.

"На данный момент в аэропорту "Симферополь" из-за тумана задерживается прибытие и вылет 9 воздушных судов. Авиакомпании обеспечивают пассажиров задержанных рейсов всеми положенными услугами в соответствии с федеральными авиационными правилами", - сказал собеседник агентства.

Симферопольский аэропорт построен в 1936 году. Новый терминал начал работу в апреле 2018 года, все рейсы перенесены туда. Общий объем инвестиций в этот проект составил 32 млрд рублей (около 30% средств привлечены за счет инвесторов, 70% - кредиты банков).

Официальные международные рейсы не осуществляются в Крым с 2014 года, это связано с санкциями, введенными после вхождения полуострова в состав РФ.