Голикова: российское здравоохранение способно помочь тяжелобольным детям

20.12.19 12:30

© РИА Новости. Алексей Никольский

20 декабря. Interfax-Russia.ru - Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что отечественная система здравоохранения способна помочь больным детям, для этого есть все необходимые ресурсы.

"Что касается возможностей российского здравоохранения - безусловно, возможности у российского здравоохранения оказывать такого рода помощь есть", - сказала Голикова журналистам в пятницу, комментируя вопрос о помощи тяжелобольным детям, который накануне был поднят на большой пресс-конференции президента Владимира Путина.

Она подчеркнула, что главная задача в этой сфере - наладить четкое взаимодействие между родителями маленьких пациентов и медиками.

"Как установить коммуникацию правильно между родителями страдающих детей и лечебными учреждениями - вот в этом, наверное, есть сегодня основная проблема", - сказала вице-премьер.

Она добавила, что сама активно работает с некоммерческими организациями (НКО) и всегда готова подключать медиков к оказанию помощи детям.

Голикова также напомнила, что у Минздрава есть деньги на направление детей на лечение за рубеж, и допустила, что этих денег может быть недостаточно - несмотря на то, что российское здравоохранение в целом готово оказать высокотехнологичную помощь и провести сложные операции.

"Я знаю, что у Минздрава есть деньги на направление за рубеж детей и взрослых, есть специальная комиссия, которая работает в Минздраве. Может быть, этих финансовых ресурсов недостаточно - можно об этом подумать, - но возможности особенно наших федеральных учреждений и тех клиник, которые сейчас работают и модернизируются в городах субъектов РФ, в общем-то достаточно для того, чтобы лечить заболевания. Думаю, что проблема исключительно в коммуникации", - сказала Голикова.

Накануне на пресс-конференции Путин, отвечая на вопрос о сборе средств для помощи больным детям, заявил, что "нужно настраивать работу по детской медицине и выводить ее на более высокий уровень", отметив, с другой стороны, прогресс РФ в снижении уровня детской смертности.