Гепатит А обнаружен у 5 учеников и сотрудника школьной столовой в Петербурге

20.12.19 12:36

Фото Александра Левчука

20 декабря. Interfax-Russia.ru - Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу проводит расследование в связи с регистрацией нескольких случаев гепатита А в школе во Фрунзенском районе.

Как сообщила пресс-служба управления, на 19 декабря в школе № 365 имени героя Советского Союза М.П.Краснолуцкого зарегистрировано шесть случаев вирусного гепатита А. Заболела сотрудник школьной столовой и пятеро учащихся разных классов.

Управлением выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований при проведении текущей уборки учебных классов, в организации питьевого режима детей, а также нарушения технологии приготовления пищи, условий хранения продукции, правил личной гигиены, говорится в сообщении.

Для ликвидации очага ведется ежедневный медицинский осмотр контактных, вакцинация, заключительная дезинфекция помещений столовой, туалетов, рекреаций, усилен режим текущей уборки помещений. Дважды проведено лабораторное обследование учащихся и работников школы, говорится в сообщении.