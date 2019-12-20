Региональный маткапитал будут выплачивать на Смоленщине при рождении второго ребенка

20.12.19 12:47

© РИА Новости. Кирилл Брага

20 декабря. Interfax-Russia.ru - Депутаты Смоленской областной думы единогласно поддержали проект закона о мерах соцподдержки семей, имеющих двух и более детей, сообщает пресс-служба администрации региона.

В соответствии с принятым законом, новая мера социальной поддержки - областной материнский капитал - вводится с 1 января 2020 года. Размер данной выплаты составит 163,3 тыс. рублей.

Указанные средства смогут получить смоленские семьи, в которых с 1 января следующего года будут рождаться или усыновляться вторые и последующие дети.

Направить региональный маткапитал можно будет как на улучшение жилищных условий, так и на получение ребенком образования.