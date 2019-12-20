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20.12.19 12:59
Отстрел волков проведут в шести районах Тюменской области
"Мероприятия по регулированию численности волка до 31 марта 2020 года пройдут в охотничьих угодьях Исетского, Нижнетавдинского, Голышмановского и Юргинского районов, до 15 апреля - в Уватском районе", - сказал Щепелин на пресс-конференции в пятницу в совместном пресс-центре агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".
Он также добавил, что до 1 марта охотинспекторы проведут отстрел хищников в Абалакском природно-историческом комплексе в Тобольском районе.
"Нашествие волков очень серьезное, в прошлом году их намного меньше было. Есть версия, что они пришли к нам с территории Северного Казахстана. Главная наша задача - защитить от нападения хищников диких животных", - сказал глава регионального Госохотдепартамента.
Так, по его словам, зафиксированы случаи, когда у охотпользователей волки нападают на косуль, кабанов.
"В населенных пунктах много случаев нападения на собак", - сказал Щепелин.
В лесах Тюменской области, по последним данным, обитает более 300 волков, добавил он.
"Для сравнения, в 2010 году их насчитывалось чуть более 70", - подчеркнул Щепелин.
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