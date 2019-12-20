|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
20.12.19 13:02
Семь муниципалитетов Томской области получили 12 новых школьных автобусов
Новый транспорт отправится в Асиновский, Верхнекетский, Зырянский, Колпашевский, Шегарский, Томский район и город Кедровый.
"Иногда дорога к знаниям - это многие километры до школы, в которой учатся дети из нескольких населенных пунктов. Особенно эта проблема актуальна для нашей области, которая по площади больше Великобритании", - сказал Жвачкин.
По его словам, Томская область начала обновление парка школьных автобусов с 2012 года.
"За это время приобрели 197 новых автобусов и, конечно, не останавливаемся на достигнутом", - добавил глава региона.
В Томской области 133 школьных маршрута, от дома до школы и обратно школьные автобусы подвозят почти 6,7 тыс. детей.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Студент ВШЭ Егор Жуков получил условный срок за призывы к экстремистской деятельности и запрет на администрирование сайтов. Сам он не считает приговор "окончательной победой".
.
Interfax-Russia.ru – Несколько масштабных образовательных программ действуют в Москве. Помимо новых знаний их участники получают дополнительные баллы к ЕГЭ и возможность стажироваться в крупных компаниях.
.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket