Семь муниципалитетов Томской области получили 12 новых школьных автобусов

20.12.19 13:02

© РИА Новости. Игорь Зарембо

20 декабря. Interfax-Russia.ru - Губернатор Томской области Сергей Жвачкин в пятницу передал главам семи городов и районов 12 школьных автобусов, полученных в рамках нацпроекта "Образование", сообщает пресс-служба областной администрации.

Новый транспорт отправится в Асиновский, Верхнекетский, Зырянский, Колпашевский, Шегарский, Томский район и город Кедровый.

"Иногда дорога к знаниям - это многие километры до школы, в которой учатся дети из нескольких населенных пунктов. Особенно эта проблема актуальна для нашей области, которая по площади больше Великобритании", - сказал Жвачкин.

По его словам, Томская область начала обновление парка школьных автобусов с 2012 года.

"За это время приобрели 197 новых автобусов и, конечно, не останавливаемся на достигнутом", - добавил глава региона.

В Томской области 133 школьных маршрута, от дома до школы и обратно школьные автобусы подвозят почти 6,7 тыс. детей.