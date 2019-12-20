Путин: РФ стремится заключить с Украиной соглашение по газу на взаимоприемлемымх условиях

20.12.19 13:20

© РИА Новости. Сергей Гунеев

20 декабря. Interfax-Russia.ru - Президент России Владимир Путин заверил, что Москва будет стремиться к заключению соглашения по транзиту газа с Украиной.

"Мы будем стремиться к этому, но они (условия соглашения) должны быть взаимоприемлемыми, без создания обеим сторонам рисков", - заявил глава государства.

В пятницу в Петербурге первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов проводит встречу с лидером украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. К их разговору присоединился глава российского государства.

Во время встречи речь зашла о газовых проблемах между РФ и Украиной. Путин заметил, что соглашение о транзите газа пока не заключено.

Медведчук в ответ подчеркнул, что соглашения между РФ и Украиной нужны.

"Сегодня серьезные проблемы: доходная часть бюджета (Украины) получала до $3 млрд от транзита (российского газа), в этом году транзитировали где-то 87 млрд кубов, в следующем году с учетом контракта и ограниченных возможностей по транзиту сложная будет задача, решить так, чтобы это отвечало интересам Украины", - сказал он.

Между тем, источник в российской делегации сообщил журналистам, что частью пакетного соглашения по газу с Украиной может стать выплата "Газпромом" $3 млрд, присужденных "Нафтогазу Украины" по решению Стокгольмского арбитража.

"Продолжение переговоров по всему комплексу вопросов намечено сегодня в Минске", - подчеркнул он.

В четверг на ежегодной пресс-конференции Путин так прокомментировал решение Стокгольмского арбитража, присудившего "Газпрому" выплатить "Нафтогазу Украины" $2,6 млрд: "Я убежден как юрист по базовому своему образованию, что это решение Стокгольмского арбитражного суда носит не юридический, не правовой характер, а скорее политический". Президент отмечал, что РФ будет исходить из решения суда и искать приемлемого решения для всех, в том числе и для Украины, сохраняя транзит газа через страну, несмотря на строительство "Северного потока" один и два и "Турецкого потока". "Вопрос в объемах этого транзита и в сроках, на которые можно заключить контракт", - говорил Путин.

При этом глава российского государства напомнил о долге Украины перед Россией в размере $3 млрд. "Часть наших резервных средств из Фонда национального благосостояния России вложена в украинские ценные бумаги - 3 миллиарда долларов как раз. Есть уже решение суда в Лондоне по этому поводу, которое не исполняется", - сказал он. Президент РФ также напомнил, что Россия готова поставлять Украине газ напрямую (Украина с 2015 года не закупает российский газ, беря его в Европе с помощью виртуального реверса), что будет на 20-25% дешевле, чем закупает Украина сейчас.

Стокгольмский арбитраж в конце февраля 2018 года по результатам двух арбитражных споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" на поставку и транзит газа обязал российскую компанию доплатить НАК $2,56 млрд. "Газпром" эти решения обжалует, но украинская сторона не хочет дожидаться рассмотрения апелляции и развернула охоту на активы "Газпрома" в зарубежных юрисдикциях. "Нафтогаз" уже заявил, что готов рассмотреть возможность получения от "Газпрома" природного газа вместо денег в счет этой суммы.

Накануне Россия и Украина проработали проект протокола о будущих договоренностях по транзиту российского газа в Евросоюз, в ближайшее время его предстоит согласовать. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак по итогам российско-украинских переговоров, затянувшихся почти на восемь часов.