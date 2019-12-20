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20.12.19 13:36
Дед Мороз пообещал властям Петербурга снегопад на Новый год
На пресс-конференции в пятницу Дед Мороз поинтересовался у присутствующих, нравится ли им бесснежная погода. Он напомнил, что год назад в Петербурге лежал снег.
"Побольше снега хочется, дедушка Мороз", - сказал председатель комитета по культуре Санкт-Петербурга Константин Сухенко.
"Договорились. Сегодня начну колдовать, и постараюсь, чтобы к Новому году самое волшебное, самое доброе настроение было", - ответил Дед Мороз.
Начало зимы в Петербурге выдалось относительно теплым: вторая декада ноября стала самой теплой за всю историю наблюдений, а 18 декабря был побит положительный температурный рекорд 1956 года, воздух прогрелся до плюс 7,6 градуса. В городе периодически идет мокрый снег с дождем.
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