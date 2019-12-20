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20.12.19 13:41
Томская область увеличила финансирование нацпроектов на 2 млрд рублей
"В 2020 году финансирование превысит 12,5 млрд рублей. Это очень серьезная сумма, и таким же серьезным должно быть отношение к национальным проектам. Потому что именно они реально изменяют к лучшему ситуацию в ключевых сферах общества. Люди ждут от нас этих изменений", - сказал Жвачкин.
Он подчеркнул, что власти региона будут оценивать работу глав муниципалитетов по выполнению национальных и региональных проектов.
"Мы взяли хороший темп и достигли высокого качества в дорожном ремонте, благоустройстве, в строительстве школ и детских садов. Но есть сферы, где нам пока особо хвастаться нечем", - отметил глава региона.
По его словам, речь идет о вводе жилья и реформе ТКО в национальном проекте "Экология".
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