Томская область увеличила финансирование нацпроектов на 2 млрд рублей

20.12.19 13:41

© РИА Новости. Владимир Трефилов

20 декабря. Interfax-Russia.ru - Власти Томской области увеличили финансирование реализации нацпроектов на 2020 год на 2 млрд рублей, сообщил губернатор региона Сергей Жвачкин на встрече с главами муниципальных образований.

"В 2020 году финансирование превысит 12,5 млрд рублей. Это очень серьезная сумма, и таким же серьезным должно быть отношение к национальным проектам. Потому что именно они реально изменяют к лучшему ситуацию в ключевых сферах общества. Люди ждут от нас этих изменений", - сказал Жвачкин.

Он подчеркнул, что власти региона будут оценивать работу глав муниципалитетов по выполнению национальных и региональных проектов.

"Мы взяли хороший темп и достигли высокого качества в дорожном ремонте, благоустройстве, в строительстве школ и детских садов. Но есть сферы, где нам пока особо хвастаться нечем", - отметил глава региона.

По его словам, речь идет о вводе жилья и реформе ТКО в национальном проекте "Экология".