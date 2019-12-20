В ГД предложили законодательно закрепить сопровождение детей-сирот после интернатов

20.12.19 13:52

© РИА Новости. Владимир Песня

20 декабря. Interfax-Russia.ru - В федеральном законодательстве следует закрепить понятие "постинтернатное сопровождение" детей-сирот, считает член комитета Госдумы по контролю и регламенту Алексей Кобилев.

"Несмотря на наличие обширной нормативной базы, в настоящее время сохраняется необходимость закрепления на федеральном уровне дополнительных механизмов защиты прав детей-сирот", - сказал Кобилев в пятницу на "круглом столе" в Госдуме.

По его словам, в федеральном законодательстве отсутствует понятие "постинтернатное сопровождение", что приводит к разрозненности действий осуществляющих его региональных органов исполнительной власти и организаций.

Депутат уточнил, что в целом "необходим закон, который мог бы регулировать различные аспекты вопросов сопровождения и социальной помощи детям-сиротам".

"Я считаю, что до того, как будет принят закон, необходимо создать систему, которая должна разработать и внедрить программы психолого-педагогической направленности для подготовки сирот к самостоятельной жизни в период их пребывания и в соответствующих организациях", - сказал парламентарий.

По его словам, в первую очередь нужно говорить о профессиональной ориентации детей уже в самом интернате.

"Социальная защищенность, психологический мониторинг, своевременное выявление проблем у детей, сложности при поступлении и обучении, финансовый и жилищный вопросы, медицинское обслуживание - с этим сталкиваются ребята и, наверное, самое плохое то, что они не знают о своих возможностях", - сказал депутат.

Он напомнил, что в настоящее время в Госдуме по распоряжению председателя Вячеслава Володина создана рабочая группа, которая занимается разработкой конкретных предложений для обеспечения детей-сирот жильем.

Кобилев выразил надежду, что никакие фракционные различения не повлияет на эффективность совместной работы при разработке такого законопроекта.