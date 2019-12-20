В ГД предложили законодательно закрепить сопровождение детей-сирот после интернатов

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20 декабря. Interfax-Russia.ru - В федеральном законодательстве следует закрепить понятие "постинтернатное сопровождение" детей-сирот, считает член комитета Госдумы по контролю и регламенту Алексей Кобилев.
"Несмотря на наличие обширной нормативной базы, в настоящее время сохраняется необходимость закрепления на федеральном уровне дополнительных механизмов защиты прав детей-сирот", - сказал Кобилев в пятницу на "круглом столе" в Госдуме.
По его словам, в федеральном законодательстве отсутствует понятие "постинтернатное сопровождение", что приводит к разрозненности действий осуществляющих его региональных органов исполнительной власти и организаций.
Депутат уточнил, что в целом "необходим закон, который мог бы регулировать различные аспекты вопросов сопровождения и социальной помощи детям-сиротам".
"Я считаю, что до того, как будет принят закон, необходимо создать систему, которая должна разработать и внедрить программы психолого-педагогической направленности для подготовки сирот к самостоятельной жизни в период их пребывания и в соответствующих организациях", - сказал парламентарий.
По его словам, в первую очередь нужно говорить о профессиональной ориентации детей уже в самом интернате.
"Социальная защищенность, психологический мониторинг, своевременное выявление проблем у детей, сложности при поступлении и обучении, финансовый и жилищный вопросы, медицинское обслуживание - с этим сталкиваются ребята и, наверное, самое плохое то, что они не знают о своих возможностях", - сказал депутат.
Он напомнил, что в настоящее время в Госдуме по распоряжению председателя Вячеслава Володина создана рабочая группа, которая занимается разработкой конкретных предложений для обеспечения детей-сирот жильем.
Кобилев выразил надежду, что никакие фракционные различения не повлияет на эффективность совместной работы при разработке такого законопроекта.