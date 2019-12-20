Калужский городской голова сложил полномочия в связи с повышением

20.12.19 14:02

© РИА Новости. Антон Денисов

20 декабря. Interfax-Russia.ru - Городской голова Калуги Дмитрий Разумовский в пятницу подал в отставку в связи с переходом в областное правительство, передал корреспондент "Интерфакса" с внеочередного заседания городской думы.

Разумовский займет пост заместителя губернатора региона и одновременно возглавит министерство цифрового развития области.

Городская дума Калуги абсолютным большинством голосов избрала Разумовского городским головой 27 апреля 2018 года.

Он родился 13 ноября 1977 года в поселке Савинский Архангельской области. В 2000 году окончил Калужский филиал Северо-Западной академии государственной службы по специальности "Финансы и кредит" и Калужский филиал Московского государственного технического университета им. Баумана по специальности "Технология машиностроения".

С октября 2013 года - министр развития информационного общества Калужской области. С июля 2016 года - министр экономического развития Калужской области. Кандидат экономических наук. Женат, воспитывает двоих сыновей.