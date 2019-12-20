Памятник маршалу Рокоссовскому откроют в Бурятии к 75-летию Победы

20.12.19 14:06

© РИА Новости. Максим Блинов

20 декабря. Interfax-Russia.ru - Памятник маршалу Константину Рокоссовскому откроют в Бурятии, сообщается на сайте правительства республики.

"В связи с празднованием в 2020 году 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 21 декабря в Улан-Удэ откроют памятник дважды Герою Советского Союза, маршалу Константину Рокоссовскому", - говорится в сообщении.

Проект памятника и место его размещения выбрали жители Бурятии на голосовании.

Победил проект скульптора Матвея Макушкина и архитектора Вячеслава Бухаева. Высота бронзового памятника составит 7,5 метров. Инициатива принадлежит Российскому военно-историческому обществу, на средства которого изготовлена художественная композиция. Памятник установят в рамках нацпроекта "Культура". За счет городского и республиканского бюджетов выполнены работы по проектированию и установке постамента, на это ушло 7 млн рублей.

В Бурятию Рокоссовский прибыл в 1920 году, где командовал 35-м кавалерийским полком. Он также стоял у истоков первого в республике национального воинского формирования - Бурятского кавалерийского дивизиона. В местном городе Кяхта Рокоссовский познакомился со своей будущей женой - школьной учительницей Юлией Барминой.

В время Великой Отечественной войны участвовал в деблокаде подразделений советской армии под Смоленском, в битве за Москву, в операции по окружению немецких войск у Сталинграда, в сражении на Курско-Орловской дуге, был одним из разработчиков операции "Багратион" по освобождению Белоруссии, участвовал в Берлинской наступательной операции.

4 июня 1945 года по решению Сталина Рокоссовский командовал Парадом Победы в Москве.

Нацпроект "Культура" разработан в рамках реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года". Проект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". В 2019-2024 годы на него планируется выделить 113,5 млрд рублей.

2020 год станет Годом памяти и славы. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин. Посвящен тематический год будет 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.