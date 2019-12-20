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20.12.19 14:21

Бастрыкин обещает сделать все для расследования преступления на Лубянке

© РИА Новости. Владимир Песня
20 декабря. Interfax-Russia.ru - Следствие по делу об убийстве сотрудника ФСБ на Большой Лубянке в Москве примет исчерпывающие меры для выяснения причин и обстоятельств преступления, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин.

"Заверяю, что следствием будут приняты исчерпывающие меры для того, чтобы детально установить причины и обстоятельства произошедшего", - написал Бастрыкин на своей странице в "ВКонтакте".

"Да, к сожалению, в наше мирное время произошла трагедия, в результате которой погиб сотрудник ФСБ России. Выражаю самые глубокие соболезнования родным погибшего сотрудника Федеральной службы безопасности", - заявил глава СК.

По его словам, сотрудники и ветераны спецслужб "ежедневно рискуют своей жизнью, обеспечивая безопасность государства и граждан".

Также стало известно, что в Московском городском спортивно-стрелковом клубе (МГССК), где занимался подозреваемый в стрельбе у здания ФСБ на Лубянке, идут следственные действия, обыски не проводятся. Это сообщил "Интерфаксу" в пятницу начальник управления информации и коммуникаций ДОСААФ Игорь Филимонов.

"В настоящее время по делу о стрельбе на Лубянке проходят следственные действия. ДОСААФ России активно содействует в их проведении. Вопреки заявлениям в СМИ, обыски в МГССК ДОСААФ России не ведутся", - сказал Филимонов.

Дальнейшую информацию по этому делу он порекомендовал "узнавать в СКР".

Ранее сообщалось, что стрельбу в четверг в центре Москвы устроил 39-летний житель подмосковного Подольска Евгений Манюров. Он указан на сайте Московского стрелкового клуба среди призеров по практической стрельбе: он занял третье место на ноябрьских соревнованиях "Наша оборона".

Накануне ФСБ сообщила, что неизвестный открыл стрельбу около дома 12 по улице Большая Лубянка в центре Москвы в четверг вечером. Преступник действовал один, он был нейтрализован, его личность устанавливается. При стрельбе погиб сотрудник ФСБ.

По данным Минздрава, еще пять человек пострадали, им оказывается медицинская помощь. Среди пострадавших есть один гражданский, сообщал СК РФ. Уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов ведет центральный аппарат СК РФ.

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