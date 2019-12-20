РЖД рассматривает возможность строительства новых вокзалов в Москве

20.12.19 14:34

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

20 декабря. Interfax-Russia.ru - В Москве могут появиться новые железнодорожные вокзалы, заявил журналистам в пятницу заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Андрей Старков.

"Мы рассматриваем возможности активного развития транспортной инфраструктуры на территории столицы, которая включает, в том числе, и возведение новых крупных транспортных узлов, которые фактически станут новыми вокзалами", - сказал Старков.

При этом, по его словам, программа развития железнодорожного транспорта будет тесно увязана со столичной программой строительства транспортно-пересадочных узлов.

"Одним из таких узлов, например, а фактически вокзалов, станет комплекс, возведенный на платформе "Карачарово" (депо "Нижегородская")", - заявил Старков.

Он отметил, что в настоящее время активно просчитываются пассажиропотоки всех железнодорожных линий и направлений московского транспортного узла, по результатам чего будут приняты решения о возведении новых комплексов.