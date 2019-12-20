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20.12.19 14:37

Более 10 рыбаков сняли с дрейфующей на Волге льдины в Ульяновской области

© РИА Новости. Виталий Аньков
20 декабря. Interfax-Russia.ru - Сотрудники МЧС и местные жители в пятницу спасли рыбаков, оказавшихся на льдине на реке Волге в Сенгилеевском районе Ульяновской области.

На сайте регионального ГУ МЧС РФ сообщается, что в 10:35 мск поступила информация об оторвавшейся льдине возле села Мордово, на которой находятся 11 рыбаков.

"Первоначально спасением рыбаков занималось местное население при помощи лодки. По прибытию судна на воздушной подушке "ХИВУС" оказана помощь по доставке оставшихся рыбаков на берег", - говорится в сообщении.

Все рыбаки благополучно доставлены на берег, в медицинской помощи они не нуждаются.

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