Первую ледовую арену для шорт-трека построили в Башкирии

20.12.19 14:42

© РИА Новости. Владимир Песня

20 декабря. Interfax-Russia.ru - Строительство первого Центра шорт-трека завершено в Уфе, сообщила пресс-служба Министерства молодежной политики и спорта Башкирии.

Спорткомплекс, включающий в себя ледовую арену, тренажерный и хореографический зал, сможет принимать крупные международные соревнования.

В свою очередь, в администрации Уфы сообщили, что стоимость объекта составила 800 млн рублей.

Директор открывшегося центра Алексей Погребач сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье", что тренироваться на льду и заниматься в двух залах смогут порядка 200 человек одновременно.

"В первую очередь - это воспитанники спортшкол, в которых есть секции по шорт-треку и фигурному катанию, возможно, конькобежный спорт. Плюс занятия в тренажерном и танцевальном залах", - сказал собеседник агентства.

По его словам, арена для шорт-трека несколько отличается от хоккейной. "У нее мягкий борт и лед немножко по-другому морозят. Лед более жесткий и должен быть идеально гладким. Но на самом деле на этом льду может кто угодно заниматься", - объяснил Погребач.

Он сообщил, что в настоящее время продолжается процесс передачи объекта городу, после оформления документов каток будет открыт для катаний горожан. Позднее предполагается организовать для уфимцев занятия в танцевальном и тренажерном зале.