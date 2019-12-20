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20.12.19 14:42
Первую ледовую арену для шорт-трека построили в Башкирии
Спорткомплекс, включающий в себя ледовую арену, тренажерный и хореографический зал, сможет принимать крупные международные соревнования.
В свою очередь, в администрации Уфы сообщили, что стоимость объекта составила 800 млн рублей.
Директор открывшегося центра Алексей Погребач сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье", что тренироваться на льду и заниматься в двух залах смогут порядка 200 человек одновременно.
"В первую очередь - это воспитанники спортшкол, в которых есть секции по шорт-треку и фигурному катанию, возможно, конькобежный спорт. Плюс занятия в тренажерном и танцевальном залах", - сказал собеседник агентства.
По его словам, арена для шорт-трека несколько отличается от хоккейной. "У нее мягкий борт и лед немножко по-другому морозят. Лед более жесткий и должен быть идеально гладким. Но на самом деле на этом льду может кто угодно заниматься", - объяснил Погребач.
Он сообщил, что в настоящее время продолжается процесс передачи объекта городу, после оформления документов каток будет открыт для катаний горожан. Позднее предполагается организовать для уфимцев занятия в танцевальном и тренажерном зале.
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