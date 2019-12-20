Главу Минприроды Ингушетии сняли с должности после трех месяцев работы

20.12.19 14:51

© РИА Новости. Алексей Дружинин

20 декабря. Interfax-Russia.ru - Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов освободил от занимаемой должности исполняющего обязанности министра природных ресурсов и экологии региона Аюпа Албогачиева, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" представитель управления главы и правительства республики.

"Указ об увольнении Албогачиева, долгое время возглавлявшего крупную компанию по транспортировке и сбору мусора ООО "Чистый мир", подписан на основании его заявления об уходе по собственному желанию", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на эту должность он был назначен 20 сентября текущего года. На посту руководителя Минприроды он сменил Магомеда Бабхоева.

Как пояснил агентству "Интерфакс-Юг" источник, знакомый с ситуацией, отставка главы Минприроды может быть связана с договором о передаче индивидуальному предпринимателю из Чечни в аренду на 30 лет лесного участка площадью почти 1, 3 тыс. га для заготовки древесины.